Jongen (12) overlijdt na aanrijding met bus, moeder denkt dat het om haar andere zoon gaat

De jongen raakte bij het ongeluk zwaargewond en is direct via ambulance naar ziekenhuis MST in Enschede gebracht. Daar is hij later deze ochtend aan zijn verwondingen overleden, meldt de Duitse politie. Mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen.



De politie meldde aanvankelijk dat het slachtoffer een jongen van 8 jaar is. Later werd dat herroepen. Volgens de politie dacht de moeder dat het om haar jongere zoon ging toen ze de spullen zag die achterbleven op de plaats van het ongeluk. Later bleek het toch om de 12-jarige te gaan.



De Köningstrasse en Herzogstrasse zijn na het ongeluk afgesloten geweest. Verkeersdeskundigen uit de regio waar Gronau onder valt doen onderzoek naar het dodelijke ongeluk.