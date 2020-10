Jongeren bekogelen auto met eieren in Enschede, bijrijder pijnlijk geraakt

Corona-update | Aantal besmettin­gen stijgt fors, Justin vertelt over zijn ervaringen met de corona-app

11 oktober ENSCHEDE - De ontwikkelingen rond het corona-virus volgden elkaar in hoog tempo op dit weekend. In dit overzicht praten we u snel helemaal bij. Over de toename van het aantal besmettingen, de uitrol van de app, maar ook over de succesvolle ingreep van een wijkagent bij een corona-gevoelig feestje.