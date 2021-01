Jongeren in de regio betalen prijs van coronacrisis: enorme stijging WW-uitkeringen

Piekeren en powernaps: derde van Overijsse­laars slaapt slechter sinds coronacri­sis

21 januari ENSCHEDE - Bijna een derde van alle mensen in Overijssel komt moeilijker in slaap dan voor de coronacrisis. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek onder duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in opdracht van slaapspecialist Swiss Sense. Dat is iets meer dan landelijk het geval is. In Gelderland piekeren ze ’s nachts het meest over hun gezondheid.