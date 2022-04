Jongeren met een tussenjaar kunnen straks ook in Enschede terecht op Jonge Helden Academie

Daar krijgen ze persoonlijke begeleiding bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding, een baan of een eigen onderneming.

De Jonge Helden Academie is sinds 2014 gevestigd in Nijmegen en opent in het najaar locaties in Enschede en Zwolle. De ervaring in Nijmegen heeft geleerd dat de deelnemende jongeren vaak niet weten wat ze willen na hun diploma of vinden dat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Op dit moment kiezen veel jongeren ervoor om een tussenjaar te nemen en eerst iets anders gaan doen. Pas later willen ze gaan studeren, als er weer een studiebeurs is.

Quote Met een persoon­lijk tussenjaar kunnen zij in een cruciale fase hun leven verrijken en ervaringen opdoen waar ze ook in de toekomst veel profijt van hebben. Janine Wegman

In Enschede komt de Jonge Helden Academie in het bedrijfsverzamelgebouw Spinnerij Oostveld aan Rigtersbleek-Zandvoort. Jongeren kunnen hier een dag in de week terecht om een persoonlijk ontwikkelingstraject te volgen. Op andere dagen doen zij gericht praktijkervaringen op. Tijdens hun traject werken ze in een kleine groep deelnemers op hun eigen manier, in hun eigen tempo en onder professionele begeleiding aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zo ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat goed bij hen past als vervolgstap.

Janine Wegman gaat de locatie in Enschede leiden. „Ik zie veel kansen voor jongeren om in een persoonlijk tussenjaar leren, werken en eventueel reizen te combineren. Hiermee kunnen zij in een cruciale fase hun leven verrijken en ervaringen opdoen waar ze ook in de toekomst veel profijt van hebben.”