Jongste luchthavenmeester Laurens (24) valt met neus in de boter op Twente Airport

FC Twente laat het weer liggen in een uitwed­strijd: ‘Dit begint irritant te worden’

Bij FC Twente verlopen vrijwel alle uitwedstrijden dit seizoen volgens hetzelfde patroon. Wel flirten met de zege, maar nooit eens doorpakken. Het duel bij Excelsior was de volgende in de rij: 0-0. Middenvelder Ramiz Zerrouki is er klaar mee.