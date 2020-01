Joost (43) uit Zwolle boekte enkeltje Bangkok en zat 3 jaar zwijgend in klooster. Nu is hij terug

Joost van den Heuvel Rijnders (43) wist wel dat de zuster van zijn moeder die samen met haar Franse echtgenoot in Zuid-Frankrijk woonde, eind jaren 60 naar Delhi in India was geweest. Toch gebeurde er iets met hem toen hij zijn oom en tante als 21-jarige student geschiedenis aan lerarenopleiding in Zwolle tijdens een zomervakantie opzocht. „Het waren oude hippies die een bedrijfje runden in biologische groenten.