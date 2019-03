Joost Zoekt het Uit: Hoe over datum is over de datum?

VideoHup, weg ermee! Met hetzelfde gemak gooien we vers voedsel in de afvalbak. Maar hoe over datum is over de datum nu eigenlijk? Joost Zoekt het Uit over de wereld van voedselverspilling, marketing en beschimmeld brood.

Een ‘pijnlijk incidentje’ op de krant zette me onlangs aan het denken. Dinsdagmorgen kreeg ik een onbestemd hongerklopje. Tijd voor een vers bammetje dus. Uit onze redactiekoelkast - waar iedereen zelf meegebrachte spullen in legt - smeerde ik een boterham met kipkerriesalade. Het smaakte heerlijk. Ik nam er direct nog één. De volgende dag bekeek ik bij toeval het bakje met salade van dichtbij. Wat bleek? Ik had van de verkeerde kipkerrie gesnoept. Dit was een oud, rondzwervend bakje in onze toch al niet al te frisse koelkast. Ten minste houdbaar tot? 27 oktober 2018...

Getverrr, weg der met! Dat ding was meer dan vier maand over datum. Maar direct na een kleine walging kwam het besef: ik ben niet ziek geworden én het smaakte goed. Hoe over de datum is over de datum dan eigenlijk?

Nederlanders gooien in hun leven gemiddeld 3.294 kilo (!) aan vers voedsel weg, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Het grootste gedeelte daarvan is brood (732 kilo), een goede nummer twee zuivel (535 kilo). Elke dag wordt een kwart van ons voedsel verspild. En dat is totaal onnodig, slecht voor het milieu én de portemonnee, stelt het Voedingscentrum. Iedereen kan makkelijk 41 kilo eten per jaar van de afvalbak redden.

Hoe? Door je koelkast slimmer te organiseren, veel meer in te vriezen, maar ook door producten te eten die over de datum zijn. Dat klinkt lang niet iedereen als muziek in de oren. Er zijn namelijk twee soorten mensen (we kennen ze allemaal wel). De een drinkt moeiteloos uit een pak melk dat 5 dagen over datum is, de ander gooit het een dag vóór de houdbaarheidsdatum al weg.