Joseph en Sjanne geridderd tijdens 25-jarig feest ‘Aan de wieg van het fenomeen zorgboerderij’

‘Freek-Wil­lem’ van de Gam­ma-reclame in het park in Enschede, gratis en voor niks

Volbloed Rotterdammer John Buijsman woont deze zomer zo’n beetje in Enschede. Hij repeteert voor het muziektheaterstuk Harmonie eind juni in het Wilminktheater. Buijsman trakteert de stad in die weken op de komedie De Recreanten, over een volkstuincomplex. In vier parken. Helemaal voor niks.