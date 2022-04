Journaliste Angelique Kunst vertelt in show Arjen Lubach over boek Sanderink: ‘Hij mag mij niet meer zo’

Met videoOnderzoeksjournaliste Angelique Kunst (59) wist het krankzinnige verhaal van Twents zakenman Gerard Sanderink in één boek te gieten. Maandagavond was ze daarom te gast bij De Avondshow met Arjen Lubach. De titel van het boek, dat komende donderdag verschijnt, luidt: ‘Er is hier maar één de baas’.

In de uitzending vatte Kunst het ongelooflijke verhaal samen. „Gerard Sanderink is een multimiljonair uit Twente, hij is 73 jaar, komt uit een gewoon boeren gezin en heeft de afgelopen 30 jaar een geweldig bedrijf imperium opgezet”, verteld Kunst. Toch wist Sanderink zijn imago als geniale maar bescheidden ondernemer te verpestten.

De journaliste uit Hengelo volgt de verwikkelingen rond de Twentse zakenman al sinds april 2019 op de voet voor De Twentsche Courant Tubantia. In het boek beschrijft ze de soms schokkende en dan weer tragikomische lotgevallen van Sanderink en zijn vriendin, de zelfverklaarde cyberexpert Rian van Rijbroek.

Geliefde

Volgens Kunst ging het allemaal mis bij de ontmoeting met zijn vriendin Rian van Rijbroek. Kunst: „Rian van Rijbroek, een cybercharlatan, wist hem helemaal in te palmen. Sindsdien gebeuren er rare dingen in het rijk van Sanderink.”

Die rare acties uitten zich bijvoorbeeld in het ontslaan van Sanderinks topmensen vanwege wantrouwen. Daarnaast spant de zakenman volgens Kunst inmiddels al zo'n 26 rechtszaken aan tegen zijn ex-vriendin.

Bedreigingen

Op Lubachs vraag over wat Gerard Sanderink nu van haar vindt antwoord Kunst: „Hij mag mij niet meer zo. Hij stuurt regelmatig een advocaat op mij af. De laatste keer dat ik hem aan de telefoon had heeft hij zes minuten lopen roepen dat ik de gevangenis in ga.” Daar is Kunst niet bang voor dankzij de steun van haar werkgever.

Volledig scherm Angelique Kunst aan tafel bij Arjen Lubach. © Still uit video op Youtube Aan het einde van de show oppert Lubach het idee voor een mogelijke verfilming van het boek. Kunst lijkt geïnteresseerd en bedenkt ter plekke de titel: ‘In de ban van Rian’.

Aanmelden voor boekpresentatie

Aanstaande donderdag, 28 april, is de officiële presentatie van het boek ‘Er is er hier maar één de baas!’. Die vindt plaats in de Studio van het Balengebouw van De Twentsche Courant Tubantia, vanaf 15.30 uur. Lezers die hierbij aanwezig willen zijn kunnen zich hiervoor via deze link aanmelden. Vanwege de beperkte ruimte kunnen alleen de eerste veertig aanmelders worden toegelaten.

Volledig scherm Het boek 'Er is er hier maar één de baas!’ verschijnt donderdag 28 april. In het boek schrijft journaliste Angelique Kunst van dagblad Tubantia over de ontspoorde macht van de Twentse zakenman Gerard Sanderink. © Uitgeverij Atlas Business Contact