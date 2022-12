Jurgen van Houdt vertrekt, wie volgt hem op? Hadassa Meijer wil wel

De ChristenUnie in Enschede werd donderdagavond overvallen door het nieuws dat haar wethouder vertrekt. „Jurgen heeft ons niet verteld dat ie had gesolliciteerd”, zegt Hadassa Meijer. „We zijn met het bestuur nu bezig om te inventariseren, we gaan een kleine procedure opstarten”. Een van de belangrijkste eisen is al bekend. De ChristenUnie zoekt kandidaten die betrokken zijn bij Enschede, bekend zijn met de politieke situatie en het college van burgemeester en wethouders kennen.

Portefeuille schikt wel

De fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad bestaat uit twee zetels. Hadassa Meijer heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze de functie van wethouder zelf ambieert. Het andere raadslid is Henri de Roode en hij is volgens Meijer aan het afbouwen. „Maar verderop op de lijst staan ook goede mensen.” De portefeuille die van Houdt nu heeft, schikt haar wel. Ze is in de gemeenteraad voor de ChristenUnie nu zelf woordvoerder op die portefeuille. Dat is jeugd en gezin, gezondheid, kansengelijkheid en onderwijs. Als Hadassa Meijer Jurgen van Houdt opvolgt, is ze de enige vrouw in het nu volledig mannelijke college.