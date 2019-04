Justitie vraagt criminelen om informatie in viervoudige moordzaak Enschede

100 dagen? De moeder van Jan lag een jaar in het MST in Enschede

11:14 ENSCHEDE - Arts Tim Verhagen van het ZGT sloeg alarm over een patiënt die 100 dagen wachtte op een plek in het verpleeghuis. In 2000 moest de 85-jarige Annechien Haasewinkel in het MST liefst een jaar wachten.