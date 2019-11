Juwelier in Glanerbrug op klaarlichte dag overvallen: ‘Het waren twee hele grote kerels’

GLANERBRUG - Juwelier Bilan aan de Gronausestraat in Glanerbrug is dinsdag op klaarlichte dag overvallen. Twee mannen maakten daar de kassa buit, en wisten daarna te ontkomen. De politie heeft de overval tot nu toe buiten de media gehouden, maar deed vandaag wel een getuigenoproep in de omgeving van de juwelier.

Het was even na 16.30 uur toen de eigenaar van de zaak en zijn vader in de werkplaats achter de winkel zaten. Ze hoorden gestommel in de winkel, die op dat moment geopend is. Op camerabeelden zien ze hoe een man op de kassa afstormt. Vader en zoon rennen naar de winkel, maar als ze daar aankomen is het al te laat. Een man heeft de kassa onder zijn arm en maakt zich uit de voeten, een handlanger blijkt bij de deur op de uitkijk te staan. Het duo rent weg, stapt in een auto en raakt uit zicht.

„De schrik zit er flink in", zegt de eigenaar van de zaak, die anoniem wenst te blijven. “Dit hebben we nog niet eerder meegemaakt.” Hoeveel geld er in de kassa zit weet hij niet precies. „We laten nooit de dagopbrengst in de kassa zitten, maar hoeveel het exact was is onduidelijk. Bovendien is een nieuwe kassa heel duur, dus de schade is hoe dan ook groot.”

Intimiderende overvallers

De juwelier omschrijft de twee overvallers als intimiderende figuren. „Twee hele grote kerels. Eentje met een kaal hoofd, met tatoeages in zijn gezicht en nek, en op zijn handen.” De andere man draagt een trainingsjack met capuchon die zover dicht zit dat het lijkt alsof het een bivakmuts is. De mannen spreken Duits, en stapten ook in een zwarte Skoda Fabia met Duitse kentekenplaten. Althans: over de Duitse platen zaten Nederlandse kentekens geplakt.

Of de mannen gewapend waren is niet duidelijk, aldus de juwelier. “We hebben geen wapen gezien, maar de man bij de deur hield één hand op zijn rug. Alsof hij daar een wapen verborg. Dat was zo intimiderend, dat we er niet op af zijn gegaan.”

Vluchtroute

De twee overvallers stapten in een auto, die in de Veldstraat tussen de juwelierszaak en modezaak Tuunte stond. Daarna vertrekken ze in noordelijke richting en slaan linksaf de J.C. de Rijpstraat op. Dan raken ze uit het zicht van de juwelier en zijn vader.



De juwelier heeft scherpe camerabeelden van de overvallers. „Die hebben we afgegeven aan de politie. Maar de daders zijn nog niet gepakt.” Wel verspreidde de politie een brief met een getuigenoproep in Glanerbrug, in de hoop dat mensen met tips zich melden. Volgens de juwelier hebben de overvallers gewacht tot hij en zijn vader in de werkplaats waren, dus mogelijk is passanten al voor 16.30 uur iets opgevallen.