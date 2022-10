Kamerlid Omtzigt spoort aan tot spoed met prijsplafond bij blokverwarming: ‘Bewoners zitten in de stress’

Fietsenma­ker ontmaskerd door g­ps-trac­ker in gestolen e-bike van Enschedese vrouw

ENSCHEDE - De voor heling opgepakte fietsenmaker in Enschede is dankzij een vrouw uit die plaats ontmaskerd. Zij had haar elektrische fiets voorzien van een gps-tracker. Bij Nizar J. zijn dinsdag tientallen gestolen e-bikes gevonden, ter waarde van vele duizenden euro’s.

