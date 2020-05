Kamervragen CDA: moet OV-aanbesteding over na ‘fraude’ Keolis?

Ook willen de Kamerleden van Keijzer weten of Keolis kan worden uitgesloten van deelname als de aanbesteding over moet, of kan worden uitgesloten van toekomstige aanbestedingen als blijkt dat het openbaar vervoerbedrijf heeft gefraudeerd.

Busorder van 900 miljoen euro naar China

Zoals gemeld, heeft vervoerder Keolis een directielid en topmanager geschorst, omdat ze zogeheten side letters zouden hebben opgesteld bij het aangaan van een overeenkomst met de Chinese bedrijven BYD en Ginaf. In totaal gaat het om een opdracht van 900 miljoen euro voor circa 300 elektrische bussen. De Chinese busfabrikanten zou in de geheime aanhangsels bij de contracten zijn toegezegd, dat ze geen boetes of procedures aan hun broek krijgen bij te late levering.

Kansen voor Europese bedrijven

De provincie Overijssel is een onderzoek begonnen naar de onregelmatigheden, die door Keolis zelf zijn gemeld bij de provincie. Bij de in totaal 15 vragen die de CDA-Kamerleden aan hun partijgenoot Mona Keijzer stellen, zit ook de vraag of de staatssecretaris hun mening deelt dat Europa een industriepolitiek moet voeren waarin Nederlandse en Europese bedrijven kansen kunnen pakken en waarin wordt voorkomen dat landen als China ‘onze markt’ gaat domineren.

VDL greep naast opdracht