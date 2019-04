Kamervragen over financiële steun voor FC Twente

Daarom hebben ze in totaal elf vragen gesteld over de financiële injectie van de gemeente Enschede, die maandagavond officieel werd beklonken. De vragen zijn gericht aan ministers Bruno Bruins (Medische zorg en Sport) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

De GroenLinks-Kamerleden willen ook weten wat de precieze inhoud is van het steunplan van de gemeente, en hoeveel gemeenschapsgeld er de afgelopen jaren al naar de noodlijdende voetbalclub is gegaan. Ook willen de politici weten of er werknemers - lees spelers of bestuurders - zijn die meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens toestaat, en of dat te verenigen is met steun van de overheid.