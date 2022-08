Kamperen in hartje Enschede: ‘Van Heekplein veel socialer dan doorsnee camperplaats’

Het is zondagmorgen iets na acht uur als de eerste kampeerders voor hun camper genieten van koffie met een broodje. Het zonovergoten Van Heekplein is dan al in welhaast tropische sferen gehuld en de eerste wespen van de plaag dienen zich aan. Rustig blijven, luidt het credo. ,,Hoort bij cramperen”, grapt een gast in het voorbijgaan.