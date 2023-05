Kampioen Rigtersbleek kan eerder dan verwacht feestvieren: ‘Volgende week nog maar een keer dunnetjes overdoen’

Twentse verpleeg­hui­zen scoren goed; slechts dertien namen op wachtlijst

In Twente wachten momenteel dertien ouderen met (enige) spoed op een plek in een verpleeghuis. Drie van hen zijn hoogst urgent. De andere tien moeten ‘actief worden geplaatst’. Deze aantallen zijn beduidend lager dan in bepaalde andere regio’s in het land.