Kampioenswedstrijd FC Twente gaat vrijdag niet door

Drugsver­slaaf­de moet verplicht afkicken na beroving in Enschede

15:38 ENSCHEDE/ALMELO - De rechtbank in Almelo heeft de drugsverslaafde Jounass B. (44) tot een celstraf van 248 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk omdat hij in november vorig jaar iemand beroofde bij de pinautomaat op de hoek van de Bolwerkstraat en de Noorderhagen in het centrum van Enschede. B. moet ook maximaal een jaar verplicht blijven in de kliniek waar hij al bijna 2 maanden bezig is om af te kicken