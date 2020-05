Kapster Danique (32) verliest langzaam eigen haar door erfelijke ziekte: ‘Vreselijk als je jezelf niet herkent in de spiegel’

Als Danique wil, kan ze er zo een bijmaken. Sinds kort in haar eigen salon Hairflow, in Twello. Waarom Twello? „In deze tak van sport maakt het niet veel uit waar we zitten. We maken haarwerken voor vrouwen die bijvoorbeeld net als ik alopecia androgenetica hebben, een erfelijke afwijking die zorgt voor chronisch haarverlies. Maar ook voor vrouwen die hun haar verliezen na een chemokuur, of voor transgenders. Die willen best vanuit Enschede naar Twello rijden voor een niet van echt te onderscheiden haarstuk.”