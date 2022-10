Karakteristieke pand Schmeing aan de grens behouden: Claus Duesmann opent er café en bakkerij

Twents hulpmiddel helpt bij wirwar van privacyre­gels in zorg en strafrecht

ENSCHEDE - Politieagenten, maar ook zorg- en gevangenispersoneel in Twente krijgen een handboek met alle privacyregels waar ze mee te maken hebben. Nu worstelen ze vaak met de vraag of ze persoonsgegevens over cliënten mogen of moeten delen. Het handboek is een hulpmiddel.

6:52