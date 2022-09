Kardinaal Eijk komt naar Lonneker voor unieke priesterwijding van Joachim Oude Vrielink

De wijding van de 42-jarige Oude Vrielink vindt plaats in Lonneker op verzoek van de wijdeling zelf. Die keuze is bijzonder omdat priesterwijdingen bijna altijd plaats vinden in de kathedrale kerk van een bepaald bisdom. Oude Vrielink behoort tot de orde van de minderbroeders franciscanen. Hij woont in het klooster La Verna in Amsterdam. In november vorig jaar werd hij in de Nicolaaskerk van die stad tot diaken gewijd.