Keolis aast op spoorlijn Enschede-Apeldoorn, NS waarschuwt

Onderzoeksbureau Twynstra Gudde deed de afgelopen tijd onderzoek naar de uitbesteding van in totaal vier sprinterlijnen in Nederland, waaronder die tussen Enschede en Apeldoorn. NS heeft tot 2025 een concessie op het traject. De vraag is of de reiziger profiteert wanneer een andere vervoerder de sprinterdienst overneemt. In het geval van de lijn Enschede-Apeldoorn zal marktwerking niet gelijk voor enorme voordelen zorgen, concludeert het onderzoeksbureau. „Gezien het huidige intensieve gebruik van het baanvak is de vraag welke verbetering voor reizigers haalbaar is. Naar verwachting zijn hiervoor forse investeringen nodig.”