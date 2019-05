Keolis eist extra personeel: ‘Incidenten worden steeds heftiger’

Hiv-snel­test mogelijk in MST of bij GGD Twente

3 mei ENSCHEDE - Hiv is voor veel mensen een virus dat vooral toeslag in de woelige jaren 80 en 90. Met de ziekte aids en de dood tot gevolg. Als ‘straf’ voor mensen die onveilige seks hadden of voor druggebruikers die hun verslaving inspoten met vervuilde naalden. Nu is hiv vooral chronisch, maar eist het virus nog steeds slachtoffers. Binnenkort is er daarom weer een hiv-sneltest te doen.