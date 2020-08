‘Keolis offerde directielid Bruns op bij sjoemelconsessie’

Emma uit Enschede verheugt zich enorm op de Singelloop: ‘Eindelijk weer een wedstrijd’

27 augustus In je eentje rennen is prima, maar je mist de competitie. Dus is Emma van Geel (27) uit Enschede dolblij dat ze binnenkort weer mag. De Singelloop is 13 september de eerste hardloopwedstrijd sinds die doorgaat. „Het is voor mij het mooiste evenement van Enschede.”