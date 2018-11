Kernafval door terreurdreiging later of zelfs helemaal niet naar Ahaus

Deze Twentena­ren verdienen geld met hun Instagram-ac­count

29 november ENSCHEDE – Een foto van jezelf op Instagram plaatsen waarbij je een kledingstuk of een accessoires promoot en daar nog geld voor krijgen ook. Het is voor veel jonge jongens en meisjes een droom om social influencer te worden, maar volgens drie Twentse influencers is het alles behalve makkelijk geld verdienen. Het is niet alleen hard werken, maar je moet ook sterk in je schoenen staan.