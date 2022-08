Kick-in studentenstad Enschede bijna van start: kennismaken, tijgeren en klimmen

Voor viervoudi­ge moord tot levenslang veroordeel­de Hengeloër Camil A. in gevangenis overleden

In de gevangenis Veenhuizen is zaterdag de tot levenslang veroordeelde Hengeloër Camil A. (61) overleden. A. en zijn twee zonen werden veroordeeld voor de viervoudige moord november 2018 in een growshop in Enschede.

14 augustus