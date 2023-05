Kijktip! Deze Enschedeër doet mee aan Kamp van Koningsbrugge

Examenvraag van de dag Hersenkra­ker: weet jij het antwoord op deze examen­vraag Engels (vmbo)?

Ondanks de Brexit is de Engelse taal een blijvertje. Je maakt je er (bijna) overal ter wereld verstaanbaar. Het is daarom niet voor niets een verplicht examenvak. 50.000 leerlingen in het vmbo trapten donderdag hun eindexamens ermee af met een vraag over het NK Tegenwindfietsen.