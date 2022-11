Kim Kötter en Lisette Lubbers openen pop-upstore in Enschedese binnenstad: ‘Beetje bang dat het heel druk wordt’

Twents liquidatie­pro­ces van start: waren Marcus T. en ‘Simo’ D. opdrachtge­vers moordaan­sla­gen?

ENSCHEDE - Hebben Mohammed ‘Simo’ D. (42) en Marcus T., alias ‘De Bril’ (34) over leven en dood beschikt in een onderwereldconflict in Twente tussen 2016 en 2018? Die vraag wordt vanaf vandaag beantwoord in wat het Twents liquidatieproces is gaan heten, in de streng beveiligde rechtbank op Schiphol. Justitie heeft er tien dagen voor uitgetrokken.

3 november