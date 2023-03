Kim Tien en Thi Nhu runnen een massagesalon in het oude pand van Jenny's Gordijnboetiek: 'Klein beginnen? Welnee'

Nee, Kim Tien en Thi Nhu zijn geen zussen. “We zijn vriendinnen. In Vietnam is Nguyen een veelvoorkomende achternaam. Een beetje zoals Jansen hier in Nederland”, zegt Thi Nhu.

Groot beginnen

De twee openden in november vorig jaar de deuren van hun salon in Boswinkel. “Ik was al twee jaar op zoek naar een pand in Enschede”, vertelt Kim Tien. “Maar de meeste panden vond ik te klein. Ik heb grote dromen.” Thi Nhu begint te lachen. “Dat niet alleen. Ze wil ook groot beginnen. Ik ben juist iemand die klein en rustig wil opstarten.”

‘Dit pand wil ik’

Toch waren het Thi Nhu en haar man Dennis die zagen dat het grote pand in Boswinkel opeens leeg stond en Kim Tien daarvan op de hoogte brachten. Kim Tien: “Ik was op dat moment op vakantie. Toen ik terugkwam gingen we samen kijken. Ik riep meteen ‘Dit wil ik!’ toen ik binnenstapte.'” Haar vriendin en zakenpartner was ook enthousiast. Klein beginnen? Welnee.

Kim Tien en Thi Nhu in de ontvangstruimte.

Gepuzzel

En toen ging het snel. “Het papierwerk was zo rond. Daarna hebben we een maand geklust. Nou ja, mijn man Dennis eigenlijk”, zegt Thi Nhu lachend. “Hij is onze klusjesman.” Dennis mengt zich in het gesprek. “Het was één grote, kale ruimte. Er lag alleen een vloer in. Ze wilden drie massageruimtes. Je wil geen steunpilaren midden in de kamers, dus daar moesten we omheen bouwen. Het was even een gepuzzel, maar het is gelukt.”

Stukje Vietnam in Enschede

Het resultaat: een grote, lichte ruimte waar de dames hun klanten met een kop Vietnamese lotusthee ontvangen. En drie massagekamers: in twee daarvan staat één massagetafel, in de andere staan er twee, voor duo-behandelingen. Aan de aankleding van elke ruimte hebben de twee eigenaren duidelijk aandacht besteed. Kim Tien: “Alle decoratie, zoals de lotusbloemen die je hier ziet, komt uit Vietnam. We willen een stukje Vietnam naar Enschede brengen.”

Kneepjes van het vak

Tien jaar geleden verhuisde Kim Tien van Vietnam naar Nederland. Daar leerde ze letterlijk de kneepjes van het vak. “Ik werkte daar enkele jaren bij een reisbureau, maar dat paste niet bij me. Toen ik in loondienst ging bij een massagesalon, dacht ik: hé, dit is iets voor mij. Het is mooi dat je mensen kunt laten ontspannen. En dat mensen met pijn de salon binnenkomen en zonder klachten weer vertrekken. Ik krijg hier zoveel energie van.”

Duo-ruimte met twee massagetafels.

Thi Nhu sluit zich daar bij aan. Ze is in Nederland geboren en leerde hier en in Vietnam de kunst van het masseren. “We luisteren naar de klant én het lichaam van die klant. We voelen snel aan wat iemand nodig heeft.”

Ontspannen of behandelen

Klanten mogen vooraf ook zelf een keuze maken. Er staan ontspanningsmassages en behandelmassages op de kaart. Denk aan rug-, nek- en schoudermassages, zwangerschapsmassages, Thaise massages en Vietnamese massages. Wat is het verschil tussen die laatste twee? Thi Nhu: “Vietnamese massages zijn meer gericht op ontspanning, Thaise massages zijn steviger.”

Groei

Volgens de dames weten klanten hun weg naar de salon al aardig te vinden. “We willen niemand teleurstellen, dus zoeken we een nieuwe collega”, zegt Kim Tien. Als het aan haar ligt blijft het daar niet bij. “Ik wil groeien en dat kan ook. Het pand is groot genoeg.”

