Kimberley, Ashley, Laura en Patty waren in mei 2000 als meisjes de gulle gevers van troostrijke knuffels na de vuurwerkramp. Waar zijn jullie nu?

Deelver­voer straks ook op het Twentse platteland: 'Goede aanvulling op mobiliteit in kleine kernen'

ENSCHEDE - Het straatbeeld in Enschede, Hengelo en Almelo wordt al voor een deel bepaald door deelscooters van Go Sharing en Felyx. Ook het bedrijf Check heeft zich inmiddels in Twente gevestigd. En als het aan de aanbieders ligt wordt het deelvervoer de komende jaren ook in de kleinere steden en dorpen in Twente uitgerold. „We moeten mensen kennis leren maken met deelvervoer.”

14 mei