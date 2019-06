Kind mogelijk seksueel misbruikt in Enschede, politie zoekt getuigen

Enschedese musicalver­e­ni­ging Music All wint titel Club van het Jaar

20 juni EENSCHEDE - Music Al Enschede is Club van het Jaar in de categorie cultuur. Een vakjury koos het Enschedese gezelschap uit de twaalf culurele verenigingen die per provincie via een pubieksstemming waren geselecteerd. De prijs, een workshop door een bekende docent naar keuze en een promotiefilm over de vereniging, wordt woensdag in Enschede uitgereikt.