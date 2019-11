Kinderen met schoenmaat 50: aantal groeiremmende operaties in Twente neemt toe

Drugsdea­ler op heterdaad betrapt bij Wilmink­plein in Enschede

26 november ENSCHEDE - Een drugsdealer is maandag op heterdaad betrapt op de Kloosterstraat in Enschede, nabij het Willem Wilminkplein. Via live cameratoezicht werd de drugsdeal gezien. Ingeseinde agenten konden de dealer vervolgens even verderop in de stad aanhouden.