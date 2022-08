Kippenvelmomentje voor medewerkers Dierenambulance Enschede: ‘Dit waarderen we enorm’

‘We proberen tijdens onze dienst alle meldingen ‘te rijden’, om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Toen wij gisteravond plotseling op assistentie van de brandweer stonden te wachten, baalden we dan ook flink dat we waarschijnlijk wat mensen moesten afbellen’, zo schrijft Dierenambulance Enschede in een bericht op de eigen Facebookpagina .

Maar één voertuig

Dierenambulance Enschede beschikt maar over één voertuig, laat een medewerkster desgevraagd weten. De dieren dreigden dus aan hun lot te worden overgelaten. Maar dat is het laatste wat je als medewerker van de dierenambulance doet. ‘Dus trokken we onze stoute schoenen aan en belden we mensen terug met de vraag of ze ons misschien konden helpen.’ Een allerlaatste poging om toch de benodigde zorg voor de dieren te regelen.