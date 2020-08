Kitten gedumpt in Enschede: ‘Spuugt wormen en is heftig aan de diarree’

Video De zucht naar vrijheid groeit; dat bindt al die verschil­len­de demonstran­ten in Enschede

20:04 ENSCHEDE - „Elke strijd kent slachtoffers. Maar de vraag is: in welke strijd zijn we hier beland? Is dit een strijd tegen het virus, of is het een strijd vóór onze toekomst? Wat staat er hier op het spel?” Zo’n 300 demonstranten wisten het antwoord wel op de vraag van Enschedeër Jerry Kroezen, oud-ondernemer en in de stad een bekende entertainer. Vrijheid.