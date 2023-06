Klimaatactie in Enschede: ‘UT moet nauwe band met fossiele bedrijven bevriezen’

Strijd tegen overtolli­ge kilo’s bij Twentse jeugd: nieuwe aanpak is nodig

Minder eten, meer bewegen. Dat was lange tijd het advies aan kinderen met overgewicht. Maar zo simpel is het niet, concluderen deskundigen in Twente. Soms ontbreekt het geld voor gezonde voeding of de rust om goed te koken. Tijd voor een nieuwe aanpak.