Klimaatactivisten weer in actie bij de Universiteit Twente

Twee auto's botsen op Pathmossin­gel in Enschede, weg in beide richtingen dicht

ENSCHEDE - Twee auto's zijn donderdag aan het eind van de middag met elkaar in botsing gekomen op de Pathmossingel in Enschede. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. De singel is in beide richting tijdelijk afgesloten als gevolg.

22 december