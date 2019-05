KLM start ‘gratis’ busdienst van Apeldoorn naar Schiphol

KLM start met een busdienst tussen Enschede en Schiphol. Reizigers die een KLM-ticket hebben gekocht, kunnen vanaf 1 juli in Enschede en Hengelo opstappen en meereizen naar de luchthaven. Daarbij wordt ook een tussenstop gemaakt in Apeldoorn.

Na Maastricht en Nijmegen wordt de lijn vanaf Enschede de derde busdienst van KLM in Nederland. „Jaarlijks maken zo’n 30.000 reizigers gebruik van de busverbindingen. We zien potentie in het oosten van het land, waardoor het aantal busreizigers nog verder kan groeien”, zegt Koen van Zijl, woordvoerder van KLM.

„Het idee achter de busdienst is dat we mensen ophalen uit de regio en hen, op vertoon van hun KLM-ticket, gratis naar de hub op Schiphol brengen. De reiziger bespaart zo op brandstof, parkeren of een treinkaartje.”

Gratis koffie en WiFi

In de herkenbare KLM-blauwe touringcar is er voor de reiziger gratis koffie, thee en WiFi. Ook is er toilet aan boord. „De bussen gaan rijden op biodiesel en zijn dus zuiniger voor het milieu”, wil Van Zijl benadrukken. De bus rijdt meerdere keren per dag, onder meer om 04.30 en 12.30 uur, en vertrekt in zowel Enschede als Hengelo bij de bushaltes naast het treinstation. Tussendoor wordt alleen gestopt in Hengelo en Apeldoorn.