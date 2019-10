Klokkenluider doet aangifte tegen de staat om vuurwerkramp Enschede

Eens een tukker Uitvinder Thijs Brouwer is al jaren weg uit Enschede, maar heeft nog altijd ‘een Twentse ziel’

27 oktober Thijs Brouwer (42), geboren en getogen in Enschede, is de uitvinder van de complimentenmachine. Met zijn bedrijf Cre8tivebrains is de inwoner van Weesp altijd op zoek naar de positieve vibe. En intussen geeft hij al vijf jaar les in scheikunde op een middelbare school. „Met een compliment help je een ander, maar ook jezelf.”