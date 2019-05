Kloppenborg overleden: vuurwerkramp bleef de klusjesman achtervolgen

Kloppenborg speelde in het politie-onderzoek naar de vuurwerkramp een bijzondere rol. Voor zover officieel bekend is hij de laatste medewerker geweest die op de rampdag zelf bij S.E. Fireworks is geweest. Hij vertelde daarover dat hij daar was om een hogedrukspuit te halen. Later heeft hij die verklaring een aantal keren gewijzigd. Het gaf toen voeding aan het gerucht dat hij meer zou weten over het ontstaan van de ramp, wat hij heeft ontkend. Hij zou in paniek zijn verklaringen hebben aangepast.