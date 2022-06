Koekoek van de insectenwereld: de goudwesp

met video Annelies uit Enschede is niet van de afvalpoli­tie, maar ze weet wel hoe het beter kan

ENSCHEDE - Inkopen zonder afval, kan dat eigenlijk wel? Wie het een keertje uit wil proberen, kan zaterdag meelopen op een zero-wastewandelroute in Enschede. Het is de enige in Twente in het teken van de jaarlijkse wandeling in de week zonder afval.

3 juni