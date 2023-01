Komt het zien in Enschede: Circus met voelplein en heel veel blindentolken

Blinden die leren jongleren, een voelplein en heel veel blindentolken. De organisatie van het Kerstcircus belooft dat het zaterdag een bijzondere middag wordt voor blinden en slechtzienden in het Volkspark in Enschede. Circusdocent Gerrit Dekker neemt die dag een speciaal jongleerbord mee. Met dit bord kan iedereen, ook blinden, slechtzienden en mensen met een beperking, ervaren hoe het is om te jongleren. Dekker komt speciaal voor deze doelgroep naar Enschede om tijdens het zogeheten voelplein een kennismakingsles te geven in het jongleren.

Hoe dan?

Stichting Komt het Zien maakt sinds 2014 met live audiodescriptie door blindentolken theatervoorstellingen en evenementen toegankelijk voor publiek met een visuele beperking. Het idee? Een paar dagen voor de voorstelling ontvangen de bezoekers per e-mail een introductie met visuele informatie over de kostuums, het decor en acteurs. In het theater zelf beschrijven blindentolken alles: van het decor tot de kostuums. Ook kunnen belangstellenden tijdens deze middag kennismaken met speciale voorwerpen, met de kostuums van de artiesten, voelen aan het materiaal of aan de kleding en horen wat er allemaal gaande is in het circus. Het is de eerste keer dat deze organisatie de voorstelling Komt het Zien in Enschede verzorgt voor blinden en slechtzienden.