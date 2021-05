Koplampen uit Mercedessen in Enschede gesloopt: ‘Af en toe heb je zo’n hoos’

Stadsdich­ter Dick Schlüter zal overal in Enschede te zien zijn: ‘Mensen zijn vooral bekend met hun eigen wijk’

16 mei ENSCHEDE - Enschede heeft een nieuwe stadsdichter. Met Dick Schlüter krijgt de stad een ervaren dichter die van plan is om in ieder geval een gedicht te maken over elke wijk. „Het lijkt me leuk om mensen te confronteren met een wijk waar ze níet wonen.”