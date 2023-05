Kosten voor vervanging of opknappen De Wilder: het begint bij 6 miljoen euro

Drie moeders, drie generaties, hetzelfde grote hart: ‘Zorgen zit in onze genen’

De moedermaffia had je niet in de jaren 70, zegt Dini (78 jaar). Van ‘deeltijdprinsesjes’ heeft ze nooit gehoord. Samen met dochter Karin (56) en kleindochter Amber (29) praat ze over moederschap door de jaren heen. Over alleenstaande ouders, financiële onafhankelijkheid en oppasoma’s. „Een leven zonder kinderen kunnen we ons niet voorstellen.”