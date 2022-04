Kouder zwemwater en een dicht buitenbad bij Aquadrome om energiekosten te drukken: ‘Neem je badjas mee’

Met de stijgende energieprijzen in het achterhoofd kon Sportaal niet anders dan maatregelen nemen. „De kosten zijn met zijn veertig tot vijftig procent toegenomen”, laat Erik Kroeze, teamleider zwembaden bij Sportaal, weten. Het besluit om de temperatuur te verlagen, is een weloverwogen beslissing geweest. Van een andere maatregel, zoals het verhogen van ticketprijzen, blijven we liever weg.”

Die ene graad bespaart de organisatie duizenden euro's per maand. Gunstig voor het voortbestaan van de het zwembad, maar gaan de bezoekers het temperatuurverschil merken? Kroeze hoopt van niet en doet een beroep op de flexibiliteit van de gasten. „Voor fanatieke zwemmers is het juist wel fijn en komt het de prestaties ten goede. Je kan helaas niet iedereen tevreden houden. Mensen kunnen natuurlijk altijd een badjas mee voor als ze uit het water komen.” Zwemmers krijgen de komende tijd dan ook tips en tricks om zichzelf lekker warm te houden tijdens hun bezoek.

Buitenbad dicht

Dat is overigens niet de enige maatregel die Sportaal neemt. De ligweide en het waterspeelplein blijven weliswaar open, maar het buitenbad bij Aquadrome blijft in mei en juni ongevuld. Dit met het oog op het wisselvallige weer van de afgelopen jaren. Kroeze biedt mensen dan liever het comfort van het binnenbad. „De opstartkosten van een buitenbad zijn hoog en bij slecht weer weegt dat niet tegen elkaar op. Ik weet dat we mensen daarmee teleur gaan stellen. Die afweging hebben we moeten maken.”

Mogelijk nog een graad minder

Of het bij één graad blijft of dat de temperatuur net als bij de overheidsgebouwen nog een graad omlaag gaat, is nog niet duidelijk. „Bovendien kun je dat bij een zwembad niet zomaar doen. Tegels zouden bijvoorbeeld kunnen knappen als je ineens twee graden omlaag gaat.” Voor deze verlaging is er dan ook eerst een technisch adviseur ingeschakeld zodat de veiligheid gegarandeerd is. De komende tijd wordt het effect van de maatregelen gemonitord.