Kraken in Enschede: wat te doen met de plantjes en laken voor het raam?

Peiling: BBB kan bij provincia­le verkiezin­gen in Overijssel flink winnen, geen zetel voor Alliantie van ‘Omt­zigt-sympathi­san­ten’

ENSCHEDE - De BoerBurgerBeweging (BBB) maakt bij de provinciale verkiezingen in maart kans op flinke winst in Overijssel. Dat concluderen de onderzoekers van het onderzoeksinstituut I&O Research op basis van de nieuwste peiling. Ook nieuwkomer JA21 lijkt het goed te doen. Alliantie, opgericht door sympathisanten van Omtzigt, schijnt vooralsnog geen kans te maken op één of meerdere zetels.

20 januari