Krijgt FC Twente 10 miljoen of meer voor Vaclav Cerny? ‘Dat zou mij heel erg verbazen’

Topcrimi­neel Marcus T. moet opdraven als getuige in zaak rond aanslag op woning Satudarah-kopstukken

Marcus T., de vermeende rechterhand van topcrimineel Simo D. uit Enschede zal als getuige worden gehoord in de zaak die draait om de aanslag op de woning van Satudarah-frontman Michel B. in december 2016. De rechtbank willigde het verzoek van de advocaat van de hoofdverdachte Anouar B.M. in. Ook een tweede getuige zal worden gehoord.