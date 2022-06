Kunst van Roombeek naar het coulisselandschap bij Lonneker, dit keer zonder blote borsten

Dagjesmensen en toeristen kunnen er dit pinksterweekeinde rond Lonneker en in Roombeek op uittrekken voor Kunstenlandschap 2022. Voorzitter Peter Rouwendaal: ,,We willen de zintuigen prikkelen.”

Kunstenlandschap gaat na de afgelasting door corona in 2021 weer ‘los’. Wat mogen we verwachten?

„Een uitdagende route van Roombeek tot het buitengebied rond Lonneker langs de werken van bijna dertig kunstenaars. Denk aan Herman de Vries en Pat van Boeckel, twee kunstenaars die echt toonaangevend zijn in hun genre. Bezoekers kunnen de route van ongeveer 13 kilometer lopen en fietsen. Wandel je de route, dan heb je wel twee dagen nodig. Fietsen, wat de meesten doen, is handiger.”

Hoe valt de kunst langs de route te typeren?

„Het aanbod is ook dit jaar weer divers, met beeldende kunst, maar ook met poëzie en audiovisuele kunst. Door kunst te laten vergroeien met de omgeving, in dit geval het prachtige coulisselandschap rond Lonneker, krijgt zowel de kunst als het landschap een heel eigen dynamiek. Je kunt kunst exposeren en bekijken in een zaaltje, maar in het landschap prikkel je nog veel meer de zintuigen.”

Naast de pinksterroute is er ook een permanente kunstroute. Onderdeel is sinds kort het werk van de topless zonnende Nell uit 1980. Daarover was destijds veel commotie. Hoe is het exposeren van dat werk in Lonneker ontvangen?

„Het is een nogal controversieel kunstwerk door die blote borsten, heb ik gemerkt. Zelfs SBS6 heeft er aandacht aan besteed. Ikzelf heb een reactie gehad van een boze mevrouw uit Brabant. Ik was in de jaren 70 blijven steken, hoe ik het in mijn hoofd haalde om dit werk hier neer te zetten… ‘U gaat daar toch ook niet naakt liggen?’, zei ze. ‘Nou mevrouw, als ik u daarmee gerief, dan wil ik dat best doen’, had ik willen antwoorden.”

Het kunstwerk prikkelde dus?

,,Ja, en dat is ook wat kunst moet doen. Het mag best schuren. Sommige kunst is heel aaibaar. Maar daar zijn we bij Kunstenlandschap niet zo van.”

Jullie duimen voor Kunstenlandschap 2022 voor fraai pinksterweer?

„Niet te warm en niet te koud en liefst droog, dat is ideaal weer. Een buitje is niet erg, maar drie dagen onophoudelijk regen, dat is niet leuk.”

Kunstenlandschap 2022: 4,5 en 6 juni. Zaterdag 12-17 uur, zondag/maandag 11-17 uur. Start- en verkooppunten: Rijksmuseum Twenthe, Museumfabriek, Tetem en Dorpsplein Lonneker. Entree (polsbandje, geeft toegang tot de musea) en catalogus: 7,50 euro (twee personen 12,50 euro, kinderen t/m 16 jaar gratis).