Kunstdetective reageert op kwestie rond ‘roofkunst’ in Rijksmuseum Twenthe: ‘Niemand wil gestolen spullen aanraken’

Volgens Brand is geen enkel museum erbij gebaat om een werk in de collectie te hebben waar een luchtje aan zit. „Dat is gewoon de algemene code in de kunstwereld: je wilt geen gestolen spullen aanraken, hoezeer je ook te goeder trouw bent en in je recht lijkt te staan. Het Rijksmuseum zal hoe dan ook met Cremer in gesprek moeten gaan.”