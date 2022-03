Kunstenaarscollectief Black Brick stuurt vanuit Enschede 60 drones naar Oekraïne: ‘Eyes in the sky’

Drie dagen voordat Rusland Oekraïne binnenviel, aten initiatiefnemers Bas Könning en Farid Berikov met elkaar. De Nederlandse ambassade vertrok die dag uit Kiev. Könning, die op de AKI doceert en in het verleden een kunstproject had in Oekraïne, vond het een zorgelijk en laffe daad. Berikov, die wortels in Oekraïne heeft en bij Oekraïne Airlines werkt, vond het niet meer dan logisch: het wordt oorlog. Hij kreeg gelijk. De vraag die bij het uitbreken op donderdag 24 februari rees: wat kunnen we doen? Het antwoord hadden zij een dag later: drones sturen ter verslaglegging van oorlogsmisdaden. Niet alleen voor media, maar ook voor berechting later. Könning: „Eyes in the sky so that the truth can’t die.” Ogen in de lucht, zodat de waarheid niet verdwijnt.