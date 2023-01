Kweekt DCW duurzame oesterzwammen? ‘Dit is rommelen in de marge en schaadt milieu’

In De Twentsche Courant Tubantia van 19 januari wordt aandacht besteed aan een nieuwe activiteit van de sociale werkvoorziening van de gemeente Enschede. Bij de DCW-kwekerij worden oesterzwammen op koffiedik gekweekt in containers om een bijdrage te leveren aan „een economie waarin we duurzaam en circulair willen zijn”.

Verboden

DCW betekent ‘Deze Combinatie Werkt’, maar toch is de nieuwe activiteit niet duurzaam en circulair economisch verantwoord. Sinds 2010 worden in Nederland oesterzwammen op koffiedik geteeld, niet in containers maar in koele ruimtes. Containers met koelinstallaties gebruiken energie en produceren (rest)warmte. Daarnaast wil de DCW het kweekafval composteren, maar dat is verboden. Het is restafval dat milieuvervuiling veroorzaakt.

Ook in circulair economisch opzicht werkt de combinatie niet. Door een te lage oogst en geringe inkomsten is de teelt al jaren niet rendabel en afhankelijk van subsidies. Bij de subsidieaanvragen worden de bedrijfjes geholpen door de koffiesector en bedrijven als Douwe Egberts. ’s Werelds grootste koffieboer zegt in de Twentsche Courant Tubantia van 11 april 2018 dat ze kleine ondernemers graag circulair op weg willen helpen, maar zelf op zoek is naar grootschalige toepassingen. De oesterzwammenteelt noemt Douwe Egberts ‘een beetje rommelen in de marge’.

Frituren

Wanneer bedrijven niet rendabel zijn, is sprake van een sociale activiteit of hobby. In Enschede is uit eten gaan bij restaurant Joann een hele dure hobby. Bij Joann kunnen ze de lekkernij en vleesvervanger niet ‘zo op het bord’ leggen. De kwaliteit en smaak is matig, koks verwerken ze meestal in bitterballen en kroketten die ze twee keer frituren. Ook dat is slecht voor de gezondheid van mens en milieu.’

Daarnaast is het DCW initiatief slecht voor de portemonnee van de gemeente die de afhankelijkheid van subsidies juist wil beperken door zelf extra geld te verdienen.

Karin Vaneker, Enschede